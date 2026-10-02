Invincible VS débute sa deuxième saison avec Angstrom Levy, nouveau DLC prévu pour le 13 octobre

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Aux dernières nouvelles, ça n’allait pas fort chez Quarter Up. Selon plusieurs témoignages parus sur LinkedIn, le studio a effectué des coupes budgétaires en juillet et aurait licencié 75 % de ses effectifs suite au lancement d’Invincible VS, qui n’aurait pas atteint les résultats escomptés. Pourtant, le jeu continue d’être mis à jour et s’apprête à entamer sa deuxième saison.

Invincible VS // Source : Skybound Games

Gros cerveau vient régler ses comptes

Difficile de croire que cet Invincible VS ira plus loin qu’une saison 2 ou 3 si son studio a été vidé de ses employés, mais pour le moment, il doit honorer ses promesses concernant le Season Pass du jeu. Le troisième personnage supplémentaire qui sera rajouté via cette deuxième saison sera donc Angstrom Levy, disponible dès le 13 octobre prochain (il sera jouable à l’EVO France juste avant).

Il s’agit là d’un antagoniste majeur dans la série, qui a causé de sacrés traumatismes à Mark et qui vient souvent réclamer vengeance après s’être renforcé en voyageant entre diverses dimensions. On le voit ici en action dans une première vidéo de gameplay, dans laquelle on voit que son moveset s’articule autour de la création de portails dimensionnels pour frapper ses ennemis, tout en utilisant ses orbes explosives pour les achever.

Après la sortie de ce nouveau DLC, Quarter Up a encore prévu un autre personnage qui devrait arriver dans le courant de cet hiver. On peine à croire que le support du jeu ira au-delà de ce premier Season Pass.

Invincible VS est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'Invincible VS
Invincible VS
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Date de sortie : 30/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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