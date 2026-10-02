Invincible VS débute sa deuxième saison avec Angstrom Levy, nouveau DLC prévu pour le 13 octobre

Gros cerveau vient régler ses comptes

Difficile de croire que cet Invincible VS ira plus loin qu’une saison 2 ou 3 si son studio a été vidé de ses employés, mais pour le moment, il doit honorer ses promesses concernant le Season Pass du jeu. Le troisième personnage supplémentaire qui sera rajouté via cette deuxième saison sera donc Angstrom Levy, disponible dès le 13 octobre prochain (il sera jouable à l’EVO France juste avant).

Il s’agit là d’un antagoniste majeur dans la série, qui a causé de sacrés traumatismes à Mark et qui vient souvent réclamer vengeance après s’être renforcé en voyageant entre diverses dimensions. On le voit ici en action dans une première vidéo de gameplay, dans laquelle on voit que son moveset s’articule autour de la création de portails dimensionnels pour frapper ses ennemis, tout en utilisant ses orbes explosives pour les achever.

Après la sortie de ce nouveau DLC, Quarter Up a encore prévu un autre personnage qui devrait arriver dans le courant de cet hiver. On peine à croire que le support du jeu ira au-delà de ce premier Season Pass.

Invincible VS est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.