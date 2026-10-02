Krafton annule son extraction-shooter PUBG: Black Budget avant son lancement
Avec les changements apportés à Marathon et Arc Raiders, on commencerait presque à se dire que le vent a tourné pour le genre de l’extraction-shooter. Mais puisque les Tarkov et compagnie qui sont installés là depuis longtemps sont toujours en forme, on se demande plutôt si ce marché n’est pas juste saturé, et que les nouveaux entrants ont désormais peu de chances de réussite. Allez savoir si c’est la conclusion à laquelle Krafton est arrivé en annulant son PUBG: Black Budget.
Pas de Budget
Révélé l’année dernière, PUBG: Black Budget était une tentative de la part de Krafton pour s’immiscer dans le monde des extraction-shooters, très porteur il y a de cela quelques mois. Aujourd’hui, la situation est un peu plus complexe, et le jeu n’a surtout pas fait d’éclats lors de ses phases d’alpha. Par conséquent, au lieu d’aller au bout de son idée et de voir comment le titre complet peut fonctionner, Krafton a décidé d’arrêter les frais à propos de PUBG: Black Budget, sans vraiment donner de justification :
« Après avoir évalué l’état d’avancement et l’orientation future du projet, nous avons conclu que la direction actuelle ne nous permettrait pas d’offrir une expérience capable de séduire les joueurs sur le long terme. Nous avons donc pris la décision difficile de mettre un terme au développement de PUBG: Black Budget. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris le temps de participer aux tests et qui nous ont fait leurs retours. PUBG STUDIOS mettra à profit les enseignements tirés de ce développement pour ses futurs projets, en continuant d’être à l’écoute des joueurs pendant que nous expérimentons d’autres types de gameplay. »
Il ne faut donc plus s’attendre à une sortie finale pour PUBG: Black Budget, qui s’arrête à sa phase de test. Krafton a visiblement bien du mal avec ses spin-offs autour de PUBG, puisque Blindspot a lui aussi été vite enterré, deux mois après sa sortie.