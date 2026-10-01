Le jeu d’action Elta: Defy All Gods sortira le 2 février prochain, premier avis après l’avoir testé

Une démo est aussi disponible

Si vous aviez loupé cette annonce de la part de Focus Entertainment et d’Afterburner Studios, petit cours de rattrapage. Elta: Defy All Gods est présenté comme un jeu d’action et de plateformes en 3D où vous incarnez un personnage envoyé sur une autre planète à la recherche du dieu de son peuple, censé aider ce dernier face à une terrible menace.

Sur votre chemin, vous croiserez surtout un petit dragon divin qui vous prêtera main-forte aussi bien durant les combats que pendant les phases de plateformes. Et avec cette bouille, on sait déjà que l’on fera tout pour le défendre contre vents et marées.

Si le pitch vous plaît déjà, vous pouvez dès maintenant essayer la démo d’Elta: Defy All Gods sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series. On apprend surtout que le jeu est désormais prévu pour le 2 février 2027 sur ces mêmes plateformes.

Notre premier avis

De notre côté, nous avons pris un peu d’avance en y jouant durant le salon allemand. Elta: Defy All Gods a d’abord su nous marquer grâce à sa direction artistique assez particulière, où un effet « coup de pinceau » vient se poser sur les textures pour donner lieu à un rendu qui a du charme, et qui permet par la même occasion de masquer les limites d’une production qui n’a pas des ressources illimitées.

La démo à laquelle nous avions accès nous présentait le début du jeu, avec un personnage qui disposait encore de peu de compétences. Cela nous aura au moins permis de constater l’évolution du gameplay au bout de quelques minutes, histoire de mieux nous représenter ce que cela donnera après plusieurs heures.

En l’état, Elta: Defy All Gods nous aura fait penser à toute cette vague des jeux du même genre des années 2010. Darksiders en tête de liste, avec une certaine fausse lourdeur du protagoniste qui reste malgré tout agile, ne serait-ce que pour rendre les phases de plateformes intéressantes. Celles-ci s’avèrent pour l’instant des plus classiques, mais l’intérêt du jeu semble surtout se cacher dans son aspect metroidvania, avec des bouts de map qui se dévoilent au fur et à mesure que vous récupérez de nouveaux pouvoirs. Comme votre petit dragon compagnon, qui vous sert de grappin mais aussi de planeur. De quoi donner envie d’aller chercher les petits trésors cachés, avec une map qui semblait relativement bien construite.

Mais vient un temps où il faut faire parler les poings, et là aussi, Elta: Defy All Gods se révèle assez prometteur. On a droit à des affrontements très typés beat’em up qui peuvent s’avérer restrictifs au départ, mais le personnage peut par la suite débloquer de nouveaux coups qui améliorent son moveset constitué de patates de forain.

Manette en mains, les sensations sont satisfaisantes, même si l’on regrette l’absence de combos aériens qui auraient pu ajouter de la diversité aux approches. Chaque coup fera monter en pression une jauge qui, une fois remplie, vous laissera enclencher l’une des compétences actives de votre héros. Celles-ci peuvent être personnalisées en y ajoutant des cristaux qui vont apporter des effets différents, comme des brûlures. À voir si toutes les possibilités offertes seront suffisantes pour éviter que le gameplay tombe à bout de souffle après quelques heures de jeu.

On ne pourra donc que vous conseiller d’essayer vous-mêmes la démo d’Elta: Defy All Gods, disponible dès maintenant.