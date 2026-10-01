Le jeu d’action Elta: Defy All Gods sortira le 2 février prochain, premier avis après l’avoir testé

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Passé quelque peu inaperçu puisqu’il n’a figuré qu’au sein du pré-show de l’Opening Night Live, Elta: Defy All Gods s’est pourtant révélé être une sympathique surprise de la dernière Gamescom. Nous avons pu prendre en main le jeu pendant une petite demi-heure, et c’est maintenant votre tour puisqu’une démo est disponible.

Elta: Defy All Gods // Source : Focus

Une démo est aussi disponible

Si vous aviez loupé cette annonce de la part de Focus Entertainment et d’Afterburner Studios, petit cours de rattrapage. Elta: Defy All Gods est présenté comme un jeu d’action et de plateformes en 3D où vous incarnez un personnage envoyé sur une autre planète à la recherche du dieu de son peuple, censé aider ce dernier face à une terrible menace.

Sur votre chemin, vous croiserez surtout un petit dragon divin qui vous prêtera main-forte aussi bien durant les combats que pendant les phases de plateformes. Et avec cette bouille, on sait déjà que l’on fera tout pour le défendre contre vents et marées.

Si le pitch vous plaît déjà, vous pouvez dès maintenant essayer la démo d’Elta: Defy All Gods sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series. On apprend surtout que le jeu est désormais prévu pour le 2 février 2027 sur ces mêmes plateformes.

Notre premier avis

De notre côté, nous avons pris un peu d’avance en y jouant durant le salon allemand. Elta: Defy All Gods a d’abord su nous marquer grâce à sa direction artistique assez particulière, où un effet « coup de pinceau » vient se poser sur les textures pour donner lieu à un rendu qui a du charme, et qui permet par la même occasion de masquer les limites d’une production qui n’a pas des ressources illimitées.

La démo à laquelle nous avions accès nous présentait le début du jeu, avec un personnage qui disposait encore de peu de compétences. Cela nous aura au moins permis de constater l’évolution du gameplay au bout de quelques minutes, histoire de mieux nous représenter ce que cela donnera après plusieurs heures.

En l’état, Elta: Defy All Gods nous aura fait penser à toute cette vague des jeux du même genre des années 2010. Darksiders en tête de liste, avec une certaine fausse lourdeur du protagoniste qui reste malgré tout agile, ne serait-ce que pour rendre les phases de plateformes intéressantes. Celles-ci s’avèrent pour l’instant des plus classiques, mais l’intérêt du jeu semble surtout se cacher dans son aspect metroidvania, avec des bouts de map qui se dévoilent au fur et à mesure que vous récupérez de nouveaux pouvoirs. Comme votre petit dragon compagnon, qui vous sert de grappin mais aussi de planeur. De quoi donner envie d’aller chercher les petits trésors cachés, avec une map qui semblait relativement bien construite.

Mais vient un temps où il faut faire parler les poings, et là aussi, Elta: Defy All Gods se révèle assez prometteur. On a droit à des affrontements très typés beat’em up qui peuvent s’avérer restrictifs au départ, mais le personnage peut par la suite débloquer de nouveaux coups qui améliorent son moveset constitué de patates de forain.

Manette en mains, les sensations sont satisfaisantes, même si l’on regrette l’absence de combos aériens qui auraient pu ajouter de la diversité aux approches. Chaque coup fera monter en pression une jauge qui, une fois remplie, vous laissera enclencher l’une des compétences actives de votre héros. Celles-ci peuvent être personnalisées en y ajoutant des cristaux qui vont apporter des effets différents, comme des brûlures. À voir si toutes les possibilités offertes seront suffisantes pour éviter que le gameplay tombe à bout de souffle après quelques heures de jeu.

On ne pourra donc que vous conseiller d’essayer vous-mêmes la démo d’Elta: Defy All Gods, disponible dès maintenant.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day

pc ps5 xbox series
Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day

Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes

pc switch ios android
Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes

Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay

pc
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay

007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?
pc xbox series
Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
pc ps5
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Cauchemars 2026
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
ps5 xbox series
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
xbox series
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux