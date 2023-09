Le mode Zombies de Call of Duty: Modern Warfare III se dévoile dans une cinématique spectaculaire !

Call of Duty: Modern Warfare III arrive dans deux petits mois et le soft continue à dévoiler de plus amples informations sur son contenu présent à la sortie du jeu. Après avoir dévoilé son mode solo et révélé la date pour sa bêta, Call of Duty MW3 présente son mode Zombies dans une vidéo spectaculaire.

Le retour des mangeurs de cervelles

Véritable mode phare de la licence Call of Duty, le mode Zombies fera son retour dans le prochain Modern Warfare III mais sous une forme différente. En effet, si dans les anciens opus le mode Zombies était construit sous forme de petites maps/arènes où on avançait en ouvrant des portes tout en survivant à des manches, cette fois-ci les règles changent pour laisser place à une carte ouverte.

Ce nouveau mode nous est présenté en vidéo avec un antagoniste culte de la licence Modern Warfare, Viktor Zakhaev, qui a la brillante idée de récupérer deux flacons remplis d’une substance inconnue, permettant de transformer les gens en zombies.

Pour ce qui est du mode de jeu en lui même, les joueurs et joueuses se retrouveront sur une map ouverte partagée avec d’autres escouades, et devront coopérer pour faire face à la menace de mangeurs de cerveaux, tout en exécutant les divers missions d’histoire spéciales, trouver les différents secrets éparpillés aux quatre coins de la carte, avant de s’extraire une bonne fois pour toute à la manière du mode DMZ dans Warzone 2.

Call of Duty: Modern Warfare III et son mode Zombies arriveront tous les deux le 10 novembre prochain sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S, ainsi que sur PC. De plus, une apparence « Zombie » pour l’opérateur Ghost sera disponible le 27 septembre pour les personnes qui ont précommandé l’édition numérique.