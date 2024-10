Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 et Warzone seront bientôt jouables via le Xbox Cloud Gaming

La série s’ouvre a encore plus de monde

Microsoft veut décidément tout faire pour montrer que c’est chez Xbox que l’expérience Call of Duty sera la plus complète. En plus de débarquer dès sa sortie sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC, Call of Duty: Black Ops 6 sera accessible via le Xbox Cloud Gaming dès le 25 octobre prochain. Ce qui est une première pour la licence, qui s’ouvre maintenant à des tas d’appareils différents, que ce soit les PC les moins bien équipés ou les smarts TV.

Et histoire de marquer le coup, Call of Duty: Modern Warfare III (déjà disponible sur le Xbox Game Pass) et Warzone vont eux aussi profiter d’un support Xbox Game Cloud à la même date. Le but de Microsoft est clair, il souhaite maintenant que le public potentiel de la série s’étende plus que jamais pour générer encore plus d’abonnements à ses services, tout en installant encore un peu plus la pratique du cloud gaming. Ces deux jeux auront droit à ce support le 25 octobre prochain, comme Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu sur le mode multijoueur ainsi que sur le mode Zombies.