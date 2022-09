Call of Duty Warzone 2.0

Call of Duty Warzone 2.0 est une nouvelle version de Call of Duty, qui est cependant un jeu à part. Cet épisode est toujours disponible en free-to-play et introduit une nouvelle carte avec près d'une vingtaine de points d'intérêts. L'IA est aussi présente sur la carte avec des forteresses à assiéger pour obtenir un meilleur loot lors des parties. Contrairement à d'autres titres du même genre, la map se resserre via trois points spécifiques au lieu d'un seul, avant de se concentrer sur un point unique qui force tous les joueurs à se rassembler. Warzone 2.0 dispose aussi d'un mode DMZ similaire au concept de Escape From Tarkov, qui nécessité d'accomplir certains défis personnalisés afin de s'extraire de la map.