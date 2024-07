Call of Duty : La fin du controversé SBMM (Skill Based Matchmaking) n’est pas pour tout de suite

Le SBMM présent depuis Call of Duty 4 ?

Alors, le SBMM, c’est quoi ? Dans un communiqué officiel sur le blog de Call of Duty, Activision est revenu sur l’expérience de recherche de partie en expliquant le processus de cette dernière.

Tout d’abord, le jeu se base sur la connexion du joueur ou de la joueuse, avant de prendre en compte le temps de recherche, puis la plateforme de jeu, le contrôleur utilisé, les récentes cartes, modes, et playlists joués tout en passant par un certain « skill/performance » qui est présent au début du processus. Cela permet ainsi de vous faire rencontrer des personnes ayant à peu près les mêmes statistiques que vous, afin d’équilibrer (en théorie) les affrontements.

En plus de cela, Activision nous explique que ce processus de matchmaking axé sur les compétences des joueurs et joueuses (SBMM) est présent depuis le tout premier Modern Warfare sorti en 2007 :

« Call of Duty a historiquement pris en compte les compétences des joueurs parmi d’autres facteurs dans le cadre du processus de matchmaking depuis Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). »

Malheureusement, nous ne savons pas à quelle intensité était ce fameux processus de matchmaking sur les précédents Call of Duty, dont ce fameux Modern Warfare. Cependant, il est clair que la communauté a commencé à se plaindre du SBMM à partir du reboot de Modern Warfare en 2019. Pourtant, la licence était déjà à son apothéose de popularité en 2007 avec 19,4 millions de ventes, sans parler des 30 millions d’exemplaires vendus de Black Ops 2 et du premier Modern Warfare 3.

De fait, si le SBMM était bel et bien présent depuis le premier Modern Warfare, la question sur le niveau d’intensité de ce processus se pose tout naturellement étant donné le nombre de plaintes sur ce système de matchmaking, qui ne cessent de grimper d’année en année depuis l’introduction du reboot de Modern Warfare en 2019.

Activision effectue des tests – pas convaincants – pour réduire le SBMM

Afin de valoriser son processus de matchmaking, Activision nous dévoile dans un document PDF des statistiques provenant de tests réalisés en Amérique du Nord sur le dernier Call of Duty Modern Warfare III en date, avec d’un côté des joueurs et joueuses qui ont le processus d’activé, et de l’autre des personnes dont le SBMM était assoupli.

Cependant, on apprend dans ce document que l’étude a démontré que la rétention de celles et ceux qui ont un niveau de jeu de faible à moyen déclinait lorsque le SBMM était affaibli, s’expliquant simplement par le fait que ces derniers se retrouvaient avec des adversaires de tous les niveaux ayant pour conséquence un certain déséquilibre dans les affrontements.

Par contre, en ce qui concerne les personnes avec un niveau de jeu plus élevé, la rétention a été accrue lorsqu’ils se retrouvaient avec des joueurs et joueuses plus faibles, ce qui a eu pour conséquence une diminution de joueurs « faibles » et une diminution globale de la population sur le jeu.

De l’autre côté de la barrière, Activision nous évoque que les personnes qui avaient toujours le SBMM d’activé étaient moins susceptibles d’abandonner le jeu, avec un taux d’abandon qui a diminué pour 90% des joueurs et joueuses. Cependant, celles et ceux avec un haut niveau de jeu, qui se retrouvaient de facto avec des adversaires d’un même niveau qu’eux, étaient plus aptes à abandonner mais étaient bien moins nombreux en comparaison aux joueurs d’un faible niveau.

Activision confirme une nouvelle fois qu’il continue à effectuer des tests pour équilibrer le mieux possible l’expérience utilisateur afin d’avoir des parties où le niveau est le plus juste possible, mais en ce qui concerne le SBMM, lui, il n’est pas prêt de quitter le navire.