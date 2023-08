Call of Duty : Modern Warfare III nous montre son mode solo en vidéo et révèle une date pour la bêta du multijoueur

Des « missions de combat ouvertes » pour le shooter

Comme chaque année, Call of Duty est l’une des sorties les plus attendues, ce qui lui donne le privilège d’étaler son gameplay comme lors de cet Opening Night Live où nous avons pu observer près de 9 minutes de gameplay pour la campagne solo de Call of Duty : Modern Warfare III . Le premier trailer a d’ailleurs été diffusé il y a quelques jours et nous révélé qu’il s’agissait d’une suite directe de Modern Warfare II où le capitaine Price et la Task Force 141 se battent contre la menace ultime, Vladimir Makarov.

Comme évoqué sur scène par les développeurs de Sledgehammer qui dirigent la production de cet opus (en collaboration avec Infinity Ward), Modern Warfare III introduira également des « missions de combat ouvertes ». D’après Activision, « elles complètent les missions cinématiques auxquelles vous vous attendez, mais elles vous offrent également de nombreuses options supplémentaires concernant vos méthodes d’achèvement de mission ». Vous pouvez ainsi compléter un objectif en étant, par exemple, discret ou bien en fonçant dans le tas. Une flexibilité assez rare dans des solos souvent scriptés au centimètre près.

En ce qui concerne le multijoueur, le jeu comprendra les 16 cartes de lancement de Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009. Elles seront bien entendu modernisées graphiquement, mais resteront fidèles aux modèles d’époque. Il a également été annoncé que le mode multijoueur de Modern Warfare 3 sera présenté le 5 octobre prochain lors de l’événement Call of Duty Next d’Activision, avec le début de la bêta prévu pour le 6 octobre prochain.