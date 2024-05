Les jeux Call of Duty devraient bien arriver sur le Xbox Game Pass selon le Wall Street Journal

Un bouleversement pour le Game Pass ?

Avoir Call of Duty ou non sur le Xbox Game Pass, telle est la question. Intégrer la licence dans l’abonnement rendrait celui-ci nettement plus attirant pour le grand public, mais cela serait aussi se priver d’un beau paquet de copies vendues, même si Microsoft pourrait toujours compter sur les ventes PC et PlayStation (qui pourraient malgré tout être touchées elles aussi). On pensait qu’avec tout le temps qui a été pris par le rachat, cette discussion était réglée, mais de récents échos ont indiqué le contraire.

Sauf pour le Wall Street Journal, qui avance aujourd’hui que Microsoft va bien intégrer Call of Duty dans le Xbox Game Pass, avec le prochain épisode qui pourrait sortir dès son premier jour de commercialisation dans l’abonnement. Selon le site, le constructeur prévoit de faire cette annonce lors de sa conférence qui aura lieu le 9 juin prochain, et qui sera suivi d’un Direct consacré au prochain Call of Duty. Aucun autre détail n’est fourni pour le moment, mais The Verge indique que cela pourrait coïncider avec la hausse du prix du Xbox Game Pass Ultimate.

Est-ce une bonne idée ou non ? Les analystes ne savent pas trop sur quel pied danser sur la question et Microsoft fait ici sans doute un des paris les plus importants pour sa division Xbox. L’information reste cependant à confirmer, avec une réponse à découvrir d’ici quelques semaines.