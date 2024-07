Call of Duty: Modern Warfare III sera ajouté au Xbox Game Pass dès demain, le 24 juillet

C’est un moment important dans l’histoire du Xbox Game Pass. Le but majeur du rachat d’Activision-Blizzard était de pouvoir pousser la licence Call of Duty sur le service afin que celui-ci puisse passer outre le plafond de verre qui le bloque depuis maintenant quelques années. On pourra juger si cette stratégie est payante dès la fin d’année lorsque Black Ops 6 sortira directement dans le Game Pass, mais avant cela, Microsoft teste déjà l’impact de la série sur son abonnement avec Call of Duty: Modern Warfare III.