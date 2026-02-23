L’anime Genshin Impact donne enfin signe de vie chez ufotable, tandis que le studio prépare quelque chose autour de Tales of

C’est en présentant la version 3.1 de Genshin Impact que HoYoverse et ufotable (Demon Slayer, Fate Stay Night…) ont officialisé l’existence d’un anime autour du gacha. Aujourd’hui, le jeu est à l’aube de sa version 6.4, et toujours pas d’anime à l’horizon. Plus de trois ans se sont écoulés depuis le premier teaser de ce premier, et depuis, rien de neuf. Le studio d’animation a néanmoins décidé de rassurer le public en montrant que le projet était encore vivant.

