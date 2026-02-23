L’anime Genshin Impact donne enfin signe de vie chez ufotable, tandis que le studio prépare quelque chose autour de Tales of

L’anime est donc toujours prévu

Après plus de trois ans sans nouvelles du projet, on commençait à croire que l’anime Genshin Impact était finalement un rêve fiévreux qui n’allait jamais se concrétiser. Il faut dire que la tâche est herculéenne. Adapter l’histoire du jeu en une série demanderait d’énormes coupes et plusieurs saisons, tant elle s’étale sur des dizaines et des dizaines d’heures de jeu, pour ne pas dire des centaines.

Mais ufotable n’a pas laissé tomber. Le studio d’animation a fait le point sur ses projets à venir, et s’il est naturellement très occupé par la saga Demon Slayer, il a mentionné l’anime Genshin Impact comme faisant partie de ses futurs projets.

Dans une vidéo récapitulative (à 2 min 30), on voit Aether et Lumine (les deux jumeaux/avatars/personnages principaux du jeu) apparaitre. Et puisque l’anime est le premier mentionné ici, avant même la suite des films de Demon Slayer, les fans du jeu espèrent que cela indique que la sortie se rapproche à grands pas.

ufotable veut aussi fêter les 30 ans de Tales of

En attendant des nouvelles plus concrètes pour ce projet, une autre information attire l’œil dans cette vidéo. On y voit la mention de la saga Tales of, dont ufotable a réalisé plusieurs introductions et cinématiques animées. Il est indiqué qu’une collaboration spéciale sera dévoilée le 3 avril prochain pour fêter les 30 ans de la série de Bandai Namco.

Un nouvel anime de prévu ? Cela n’est pas impossible dans la mesure où aucun vrai nouvel épisode n’a été annoncé par l’éditeur pour le moment, tandis qu’ufotable a déjà adapté l’un des opus en série animée (Tales of Zestiria). Réponse dans quelques semaines.