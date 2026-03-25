Tomodachi Life: Une vie de rêve vous laisse l’essayer le temps d’une démo, disponible sur l’eShop

Démarrez votre vie de rêve dès maintenant

Nintendo nous fait la surprise de sortir une démo pour Tomodachi Life: Une vie de rêve, que vous pouvez télécharger dès maintenant sur vos consoles Switch. Vous pourrez donc découvrir les bases de cet épisode en façonnant d’abord votre Mii avant de faire vos premiers pas sur votre île et d’avoir les premières interactions sociales promises par le titre.

Et puisque votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final, pas besoin de tout recommencer dans quelques semaines, vous pouvez simplement prendre de l’avance ici. De plus, terminer cette démo vous donnera même accès à un petit cadeau dans le jeu final avec un déguisement de hamster pour votre avatar, histoire d’ajouter un peu de mignonnerie à l’ensemble.

Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le 16 avril 2026 sur Switch. Aucune version Switch 2 n’est prévue, mais vous pourrez quand même jouer au jeu via cette console.