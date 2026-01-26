Nintendo dégaine un autre Nintendo Direct, mais uniquement centré sur le prochain Tomodachi Life

La sortie du jeu est toujours prévue au printemps

C’est via l’application Nintendo Today que le constructeur nous informe qu’un nouveau Nintendo Direct aura lieu cette semaine, et il sera cette fois-ci consacré à un seul et même jeu, à savoir Tomodachi Life: Une vie de rêve. Ce nouvel épisode sera dévoilé en long et en large à travers une émission qui sera diffusée le 29 janvier prochain à 15 heures, heure de Paris. N’attendez aucune autre annonce de jeu.

Un choix assez curieux pour un Nintendo Direct, même si cela marque le retour d’une licence appréciée par le très grand public. Nintendo n’avait jusqu’ici pas voulu donner de date de sortie précise pour le jeu, si ce n’est qu’il sortira dans le courant du printemps. Ce sera l’occasion de nous en dire plus, tout en nous montrant en quoi cet opus sera si différent des autres, ainsi qu’une éventuelle version Switch 2 qui sera probablement montrée ici.

Avec ça, Nintendo aura presque évacué toutes ses sorties de début d’année (Mario Tennis Fever et Pokémon Pokopia ayant déjà eu de grandes présentations), ce qui laisse la place à un Nintendo Direct plus conséquent qui viendrait nous parler des sorties jusqu’à l’été prochain, voire un peu plus loin. Et à la vue du maigre calendrier de la Switch 2, il est grand temps que le constructeur dégaine de nouvelles cartouches.