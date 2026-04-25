La série TV Far Cry n’adaptera aucun des jeux, le showrunner Noah Hawley livre sa vision sur cette adaptation

Pas de Vaas à l’écran

Dans une interview accordée à Deadline, Noah Hawley est revenu sur l’avancée de la série Far Cry en précisant qu’il en sera bien le showrunner, même s’il ne réalisera lui-même que deux épisodes. Il a en tout cas sa propre vision sur cette adaptation, qui n’adaptera pas l’histoire de l’un des jeux déjà existants :

« Ce qui m’a vraiment séduit dans la franchise Far Cry, c’est son format anthologique : chaque nouvel opus raconte une histoire totalement différente. C’est avec cette approche que j’ai conçu Fargo, et l’idée de créer une adaptation en jeu vidéo sous forme d’anthologie, où chaque saison relate une histoire différente de gens civilisés confrontés à des situations les obligeant à devenir de plus en plus sauvages, était passionnante. »

Une décision qui peut se comprendre étant donné le format particulier des jeux d’Ubisoft. Il y a cependant de quoi être plus chafouin en lisant sa justification, qui semble attaquer à la jugulaire la narration dans un jeu vidéo :

« Je n’adapte pas spécifiquement les jeux qu’ils ont sortis – je dis simplement, comme je l’ai fait avec les frères Coen, X-Men (il a créé Legion pour FX) ou Alien : “Laissez-moi dialoguer avec cette franchise, car voilà ce que représente pour moi l’histoire de Far Cry.” On peut avoir une discussion plus large sur les forces et les faiblesses de l’adaptation de jeux vidéo, car leur conception ne se prête pas forcément aux drames les plus intenses. Quand on joue à un jeu vidéo, on avance uniquement dans le gameplay, et on peut passer les cinématiques. Donc, quand on adapte ces jeux, il faut être conscient que le drame humain devient presque superflu pour l’intrigue. C’est fatal pour une série. »

La production de la série Far Cry devrait démarrer cette année, mais aucune date de diffusion n’est avancée pour le moment.