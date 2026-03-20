La série Assassin’s Creed de Netflix entre en tournage et dévoile son casting

Rien n’est vrai, « tudum » est permis

Il y a quelques jours, Netflix partageait une partie du casting pour sa série Assassin’s Creed. Si chez nous, la surprise a été de taille avec l’ajout du comique français Ramzy Bedia, le casting rassemble énormément d’acteurs et actrices bien connus du milieu, mais aussi de nouveaux visages. On en sait désormais beaucoup plus sur les contours de cette nouvelle production.

Tout d’abord, la série se déroulera à Rome en 64 après J.-C., une période marquée par de fortes tensions politiques et sociales sous l’Empire romain. Dommage pour ceux qui espérait un retour de notre italien préféré, Ezio Auditore, à l’évocation de la capitale italienne. A noter néanmoins que ce contexte s’inscrit parfaitement dans l’ADN de la franchise qui est connue pour revisiter des moments clés de l’Histoire à travers le conflit entre Assassins et Templiers. On imagine que le célèbre incendie qui a forgé la légende macabre de Néron en fera sans doute partie.

Ancient Rome, 64 AD… The live-action Assassin’s Creed series has begun filming!

Starring Toby Wallace, Lola Petticrew, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Zachary Hart, Claes Bang, Nabhaan Rizwan and more. pic.twitter.com/wZlfkwNgkM — Ubisoft (@Ubisoft) March 20, 2026

Netflix et Ubisoft ont également officialisé une large partie du casting. On retrouvera notamment :

Toby Wallace

Lola Petticrew

Noomi Rapace

Claes Bang

Sean Harris

Ramzy Bedia

La série est supervisée par Roberto Patino et David Wiener, tous deux nommés aux Emmy Awards et connus pour leur travail sur des séries comme Westworld ou Halo. Les créateurs décrivent le projet comme un thriller intense, centré sur le conflit entre les deux factions secrètes, mais aussi comme une œuvre explorant des thèmes plus profonds comme l’identité, la foi, le pouvoir et les liens humains à travers le temps.

Nous sommes fans d’Assassin’s Creed depuis sa sortie en 2007. Chaque jour où nous travaillons sur cette série, nous en ressortons à la fois enthousiastes et humbles face aux possibilités qu’offre cet univers

En plus de Wiener et Patino, les producteurs exécutifs incluent Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones pour Ubisoft Film & Television, ainsi que Matt O’Toole.

En espérant que le projet soit bien plus ambitieux et réussi que le film de 2016 avec Michael Fassbender.