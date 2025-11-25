La série TV Far Cry est confirmée, avec Noah Hawley (Alien: Earth) et Rob McElhenney (Mythic Quest) aux commandes

L’anthologie se confirme

Rien de neuf sous le soleil, mais Ubisoft confirme donc bel et bien via Variety qu’une série TV Far Cry est en développement actif chez FX. Autrement dit, elle devrait être disponible partout dans le monde via Disney +.

Cette série a bien été confiée à Noah Hawley, qui a récemment fait parler de lui pour Alien: Earth, mais qui compte aussi à son actif des séries un peu plus appréciées comme Fargo ou bien Legion. Pour mettre en scène cette adaptation, il est épaulé par Rob McElhenney (ou juste Rob Mac maintenant), connu pour la série It’s Always Sunny In Philadelphia, mais qui a dernièrement collaboré avec Ubisoft sur un autre show, Mythic Quest. Une comédie qui nous plonge dans les coulisses d’un studio de développement de jeu vidéo, qui vient de se terminer sur Apple TV après 4 saisons.

Deux tons très opposés donc, mais c’est peut-être ce qu’il faudra pour Far Cry. Le duo entend bien respecter le ton de la licence, et promet que chaque saison sera indépendante, avec un nouveau casting. Une anthologie donc, pour respecter le fait que chaque jeu est différent d’un autre. Hawley est en tout cas habitué de l’exercice, qui lui rappelle son travail sur Fargo :

« Ce que j’adore dans la licence Far Cry, c’est son aspect anthologique. Chaque jeu est une variation sur un même thème, tout comme chaque saison de Fargo est une variation sur un thème. Créer une série d’action à grand spectacle qui évolue d’année en année, tout en explorant la nature humaine à travers ce prisme complexe et chaotique, est un rêve devenu réalité. Je suis ravi de collaborer avec Rob et de porter à l’écran notre sensibilité commune, à la fois irrévérencieuse et ambitieuse. »

On ne sait pas encore sur quoi portera la première saison (on met une pièce sur une adaptation libre de Far Cry 3), tout comme on ignore sa date de diffusion ou encore son casting.