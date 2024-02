La démo de Final Fantasy VII Rebirth va bien sortir juste après le State of Play

Pas de quoi être franchement étonné ici, puisque cette démo a été repérée sur le PlayStation Store la semaine dernière. Cependant, elle est désormais confirmée par Sony directement, qui a diffusé un teaser pour cette démo un peu trop tôt, puisqu’il y est indiqué que la démo est disponible maintenant. Pas besoin de vous précipiter sur le PlayStation Store, car ce teaser devait être diffusé après le State of Play, ce qui veut dire qu’il faudra attendra la fin de la diffusion de ce dernier pour télécharger la démo.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it's "out now" but I think the trailer was meant for tomorrow)

"…allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode" pic.twitter.com/T9YbqGqQIN

— Wario64 (@Wario64) February 6, 2024