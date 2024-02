Une démo repérée pour Final Fantasy VII Rebirth ainsi que l’énorme poids du jeu

Pardon, combien ?

Le PlayStation Store semble tout d’abord avoir enregistré une démo pour le JRPG, dont la sauvegarde pourrait être transférée vers le jeu final. Ce qui peut indiquer qu’elle représentera le tout début du jeu, en toute logique, et qu’elle sera différente de la démo proposée à la Paris Games Week, même si rien n’est confirmé ici. Terminer la démo donnerait aussi accès à un objet in-game, à savoir « Kupo Charm – Survival Set ». Pour savoir si une démo sera proposée, on se donne rendez-vous pour le State of Play dédié au jeu, qui sera diffusé le 7 février à 00h30.

Mais le compte PlayStation Game Size avait une autre information à nous partager avant cela, puisque l’on sait maintenant combien le jeu pèsera sur votre PS5. Et accrochez vos ceintures, puisque l’on est là en face de l’un des jeux les plus gourmands (ou mal optimisés, à voir) de la génération puisque Final Fantasy VII Rebirth devrait peser environ 145 Go. C’est environ 50 Go de plus que Remake, ce qui s’explique par son aspect bien plus ouvert. Les deux disques du jeu ont maintenant plus de sens.

🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 145.250 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.001.000 – 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($𝟲𝟵.𝟵𝟵):

Pre-Load : Feb 27 – Midnight

Release : Feb 29 – Midnight #FF7R #PS5 pic.twitter.com/Ip37pYIPYP — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 1, 2024

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5.