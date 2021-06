The King of Fighters XV attendra le début 2022

Oui, une news King of Fighters XV alors que l’on n’est même pas un jeudi. Malheureusement, il ne s’agit pas d’une annonce de personnage mais d’un report du jeu qui ratera donc cette année.

Vu le jeu précédent, vraiment prenez votre temps…

KOF 15 arrivera donc normalement lors du premier trimestre 2022. Le producteur du jeu Yasuyuki Oda explique dans un communiqué que ce retard est lié au Covid et aux pics récents de cas au Japon qui freine le développement du jeu. Il faut avouer que l’on n’était pas très optimistes quant au respect de la date de sortie d’un jeu qui n’indique toujours pas ses plateformes.

Et ne croyez pas que cette prise de parole est l’occasion pour SNK de mettre fin à ce mystère… Le remake de Virtua Fighter 5 et Guilty Gear Strive seront donc les deux sorties de jeux de combat cette année sauf adaptations d’anime du type Demon Slayer. Mais l’E3 2021 nous réserve peut-être une surprise à ce niveau-là. Hein Capcom, s’il te plait ?

The King of Fighters XV sortira donc début 2022 on ne sait pas où.