Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan est un jeu d'action et de combat qui adapte l'anime Kimetsu no Yaiba, aussi connu sous le nom de Demon Slayer. Le titre s'appuie en premier sur l'anime plutôt que le manga, en reprenant ainsi le style visuel de la série. Tanjiro et d'autres personnages seront jouables, à la fois dans un mode Histoire qui suivra le récit de la série, et un mode Versus, qui proposera des combats en équipes de deux.