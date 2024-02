L’EVO 2024 sera celui de la nouveauté

Pas de surprise vu que toutes les séries ont désormais un nouvel épisode qui est un bon cru, l’EVO 2024 est donc probablement l’édition avec le plus de sorties récentes :

Oui l’EVO continue son nouveau principe, à savoir un jeu plus ancien qui a marqué l’histoire de la compétition pour apporter un peu de nostalgie. Et forcément après Marvel vs Capcom 3, cela ne pouvait qu’être que Street Fighter 3 vu le mythique EVO Moment #37 qui fêtera ses 20 ans en 2024 et qui a évidemment été mis à profit avec un sketch mettant en scène Daigo Umehara et Justin Wong.

Dans cette sélection les grands perdants sont Dragon Ball FighterZ qui paie sans doute la fin de son support et le retard de son rollback, mais aussi le sous-genre du Platform-Fighter. On savait le divorce avec Smash Bros définitif mais on aurait pu avoir MultiVersus ou Nickelodeon All-Star Brawl 2, on suppose que le premier doit cette absence au flou concernant son retour et l’autre à la qualité du jeu.

Rendez-vous donc du 19 au 21 juillet pour suivre toutes les compétitions qui restent à Las Vegas mais passent du Mandalay Bay au Las Vegas Convention Center. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus sur ActuGaming, ce sont les nombreuses annonces de DLC voire de jeux lors de cet évènement, et l’EVO Japan devrait aussi en regorger cette année vu l’ajout de contenu toujours en cours sur autant de jeux.