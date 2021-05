Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown est un remake du jeu de combat Vitua Fighter 5. Il est développé par SEGA-AM2 et le studio Ryu Ga Gotoku, et édité par SEGA. Il s'agit d'une version remise au goût du jour du titre sorti en 2007 sur PS3 et Xbox 360. Grâce au moteur graphique Dragon Engine, notamment utilisé sur les derniers jeux Yakuza, il profite de meilleurs graphismes. On peut également s'attendre à de nouvelles musiques, une nouvelle cinématique d'ouverture, et un mode en ligne totalement repensé.