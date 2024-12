The King of Fighters XV ajoutera Mature et Vice à son casting la semaine prochaine, avec une édition complète au passage

La mise à jour globale pour l’équilibrage arrive

Après quelques mois d’attente, Mature et Vice sont enfin prêtes à débarquer dans The King of Fighters XV via un DLC vendu 9,99 €, où l’on retrouve les deux personnages. On peut voir comment elles se débrouillent dans une nouvelle vidéo, qui permet de confirmer que ce contenu téléchargeable sera disponible à partir du 12 décembre.

C’est à la même date que l’on pourra retrouver la mise à jour 2.40, qui devrait apporter un équilibrage global à l’expérience. Le jeu de combat promet ainsi d’être au meilleur de sa forme, ce qui est le moment idéal pour proposer son édition la plus complète à ce jour.

Avec KOF XV Ultimate Edition, vous pourrez retrouver tous les éléments du jeu de base ainsi que 2 costumes (pour Terry et Leona) que les 20 personnages DLC (dont Mature et Vice), ce qui amènera le casting à un total de 61 combattants, rien que ça. Cette édition est aussi prévue pour le 12 décembre et sera affichée au prix de 59,99 €.

The King of Fighters XV est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.