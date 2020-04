Guilty Gear Strive

Guilty Gear Strive est le titre de 2020 pour la série bien connue d'Arc System Works. Celui-ci contient les personnages récurrents de la série tel que Sol, Ky, May etc... Ce Guilty Gear innove également en proposant un code réseau rollback plutôt que le code réseau à base de délai habituel. Ce changement a pour but de diminuer la latence des actions lors de certains combats en ligne et est donc une première pour la licence.