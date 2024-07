Un nouvel action-RPG Samurai Showdown est en développement, tout comme un nouvel épisode de la série Art of Fighting

Une série oubliée refait surface

C’est durant le panel concernant les nouveautés prévues sur The King of Fighters XV et Fatal Fury: City of the Wolves que le producteur Joshua Weatherford a révélé que SNK planchait actuellement sur pas mal de projets, dont deux vraiment inédits.

Le premier est une véritable surprise puisqu’il s’agit d’un nouvel épisode de la saga Art of Fighting, que l’on a plus vu depuis la fin des années 90 avec son troisième opus. Le deuxième projet n’est pas moins surprenant étant donné qu’il marque le retour de la série Samurai Showdown, mais pas dans un jeu de combat. Il s’agira plutôt d’un action-RPG :

« Ce qui a fait beaucoup de bruit ici à l’EVO, c’est que nous avons annoncé que nous travaillons en fait sur un nouvel Art of Fighting. Vous allez donc revoir South Town dans toute sa splendeur des années 70 où vous pourrez vous battre à nouveau. Et aussi, l’un des projets dont je m’occupe, que nous avons également évoqué en même temps, est un action-RPG Samurai Shodown. Attendez-le avec impatience, car nous vous réservons beaucoup de surprises pour celui-là. »

Ces deux projets sont encore à un stade peu avancé et SNK recrute activement pour accélérer leur développement. Pour rappel, Samurai Showdown a eu droit à un reboot en 2019 dont le support s’est terminé il y a peu.

Les annonces de casting pour KOF et Fatal Fury

Et puisque l’on chez SNK, autant regrouper les dernières annonces concernant The King of Fighters XV et Fatal Fury: City of the Wolves ici. Pour le premier, on a eu droit à un rapide teaser confirmant la présence de Vice et Mature en tant que personnages DLC. Elles seront disponibles dès le mois de décembre

Quant à Fatal Fury: City of the Wolves, c’est Kevin Rian qui est venu annoncer sa présence dans le casting avec une vidéo de gameplay. Pour rappel, cet épisode sera disponible dès le début de l’année 2025 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.