Just Cause 5 aurait été en développement mais serait aujourd’hui annulé

Un cinquième épisode qui aurait changé de studio ?

Le site MP1ST a remarqué que le profil LinkedIn d’un ex-membre de Sumo Digital aurait travaillé dans une équipe qui planchait sur Just Cause 5, de juillet 2021 à juillet 2023. Il est cependant précisé que ce Just Cause 5 serait aujourd’hui annulé.

Plusieurs choses intrigueront ici, comme le fait qu’il s’agisse de Sumo Digital qui soit sur ce projet plutôt qu’Avalanche. Mais Sumo Digital est également un studio de support qui vient régulièrement en aide à d’autres équipes, c’est pourquoi voir ce nom laisse penser qu’Avalanche aurait co-développé ce cinquième épisode avec cette équipe. Sauf si Square Enix avait décidé de retirer Just Cause à son studio d’origine, pour que celui-ci se concentre sur ses autres projets en cours, comme Contraband, à l’époque. MP1ST rappelle qu’en 2021, Sumo Digital était à la recherche de nouveaux talents pour travailler sur « un jeu d’action AAA en monde ouvert », ce qui colle à beaucoup de choses certes, mais aussi et surtout à Just Cause.

Quoi qu’il en soit, ce Just Cause 5 ne semble plus être à l’ordre du jour et la licence est au point mort. Ou presque, puisque aux dernières nouvelles, un film est en préparation chez Universal. Là encore, on ne misera pas vraiment une pièce dessus.