Avalanche (Just Cause, Mad Max, Contraband) licencie 50 personnes et a fermé ses studios à New York et Montréal

Effet boule de neige

Avalanche Studios a connu le succès grâce à la série des Just Cause, qui lui a permis de financer d’autres projets de moins grande envergure comme la licence theHunter ou encore Generation Zero. On lui doit aussi le très apprécié Mad Max de 2015 ainsi que le moins populaire Rage 2, tout comme Second Extinction (en tant qu’éditeur) qui a été un échec assez significatif pour le studio. De quoi le placer dans une situation difficile alors qu’il misait tout sur Contraband, un jeu révélé chez Xbox qui n’a plus donné de nouvelles depuis… 2021.

On a maintenant la confirmation que le studio traverse des difficultés financières puisqu’il annonce se séparer de 50 personnes, soit près de 9% de ses effectifs. Une décision qui s’accompagne de la fermeture de deux de ses studios, basés à New York et Montréal. Pour ce dernier, la fermeture et d’autant plus brutale dans la mesure où il avait ouvert ses portes en octobre 2023. Avalanche dispose encore de trois studios, basés à Stockholm, Malmö et Liverpool.

Avec autant de personnes en moins, difficile de savoir dans quel état se trouve Contraband aujourd’hui, et s’il est possible de le revoir lors du prochain Xbox Games Showcase. Même si l’on pense avant tout aux ex-employés victimes de cette mesure, qui rejoignent la trop longue liste des licenciés dans l’industrie en 2024.