Just Cause Mobile ne verra finalement jamais le jour, Square Enix stoppe le développement

Un projet mis au placard avant même sa sortie officielle

Just Cause Mobile aura eu un parcours chaotique. Prévu pour 2021 avant d’être repoussé à 2022, le titre n’a plus donné de nouvelles en 2023 jusqu’à aujourd’hui. Et malheureusement, ce ne sont pas des bonnes nouvelles qu’il a en stock.

Square Enix a annoncé (via VGC) que le développement de Just Cause Mobile prend désormais fin, en plus de confirmer son retrait des différents stores (ce qui est effectif depuis hier, 3 juillet). Toutes les microtransactions effectuées pour le jeu via les Blue Diamonds ont normalement été remboursées en février dernier, lorsque le programme d’accès anticipé prenait fin.

Vous pouvez donc faire une croix sur ce jeu orienté multijoueur, qui devait axer le coeur de son gameplay sur la coopération à quatre, tout en offrant une campagne solo. L’avenir de la licence ne sera donc pas sur mobiles, en attendant de voir si un nouveau Just Cause arrivera un jour sur consoles.