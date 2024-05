Le film Just Cause change de cap, le réalisateur de Blue Beetle sera aux commandes du projet pour Universal

Après Mario, Universal va chercher Rico Rodriguez

Si vous l’aviez oublié (et on vous comprend), un film Just Cause a déjà été annoncé il y a un moment de cela, et aux dernières nouvelles, c’était Michael Dowse qui devait se charger de réaliser cette adaptation, en s’appuyant sur un script de Derek Kolstad (John Wick). Un projet tombé dans les limbes d’Hollywood jusqu’à ce que les adaptations de jeux vidéo en films deviennent le nouvel Eldorado des producteurs, c’est pourquoi Universal n’a pas hésité à sauter sur le projet une fois les droits libérés.

The Hollywood Reporter nous apprend que l’ancien projet n’était visiblement plus d’actualité et que le studio a récupéré ce film Just Cause, visiblement avec quelques idées en tête. Car cette adaptation a déjà un réalisateur, qui n’est autre qu’Ángel Manuel Soto, dont le film le plus connu est aujourd’hui Blue Beetle chez DC. Pour l’accompagner, il pourra s’appuyer sur la productrice Kelly McCormick et ainsi que sur David Leitch, un duo très habitué aux films d’actions puisqu’on leur doit le récent The Fall Guy ou encore Nobody. La société Story Kitchen participe aussi à la production, après avoir aidé à mettre en œuvre l’univers Sonic au cinéma ainsi que les prochains projets Tomb Raider.

Aucune annonce de casting pour le moment, ni même aucune date de sortie. Vu le parcours compliqué de cette adaptation, mieux vaut être prudent à ce sujet.