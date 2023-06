Jim Ryan : Exclusivité de Starfield, versions PlayStation de Call of Duty… Ce qu’il faut retenir de son témoignage à la FTC

La question des exclusivités est évidement centrale dans l’opposition de Sony face au deal, mais Jim Ryan sépare bien le cas de Bethesda et celui d’Activision.

Lorsqu’on lui demande s’il trouve que les exclusivités de Starfield et de Redfall sont vues comme étant problématique, il répond d’abord que dans le cas de Redfall : « Je n’aime pas ça, mais je n’ai pas fondamentalement un problème avec cette situation ». Même chose pour Starfield : « Je n’aime pas ça, mais je ne le vois pas comme étant anti-concurrentiel. »

On imagine que Ryan aurait eu beaucoup de mal à justifier l’inverse, étant donné que PlayStation a eu droit à des exclusivités temporaires chez Bethesda, tout en profitant de nombreuses autres exclusivités avec des éditeurs tiers. Mais s’il y a bien une licence qui ne peut pas devenir exclusive pour lui, c’est bien Call of Duty.

En 2022, Phil Spencer aurait visiblement envoyé à Jim Ryan un mail avec une liste de jeux et de licences Activision-Blizzard qui resteraient sur les consoles PlayStation. Le PDG de PlayStation n’aurait pas été particulièrement ravi par cette liste, pointant du doigt des jeux manquants comme Overwatch 2 (alors que le premier était mentionné), sans pour autant qu’il soit inquiet que ces jeux manquants quittent le giron PlayStation. Durant cette époque, Ryan n’était pas complétement opposé au deal.

Unclear what it is about the August email from Spencer that Ryan disliked, but Ryan says he was concerned over a degraded CoD on PlayStation (in terms of release time, quality, amount of bugs).

Tout ça, c’était au printemps de l’année 2022, mais un autre mail échangé entre Spencer et Ryan aurait tout changé en août. On ignore encore le contenu de cet échange, mais ce serait à partir de ce moment que Ryan aurait alerté les régulateurs de chaque pays et se serait opposé au rachat.

C’est justement à partir de cette époque que Microsoft a commencé à rassurer le public en déclarant de nombreuses fois que Call of Duty resterait sur PlayStation tandis que Jim Ryan déclarait que l’offre de Microsoft était « inadéquate ». Il exprime surtout la crainte de voir les versions PlayStation dégradée d’une certaine manière.

"I believe they're gonna use Call of Duty somehow to damage us," says the head of PlayStation.

Could be full foreclosure of partial foreclosure (exclusivity or lack of feature parity).

"I have no idea what's going on in their heads"

