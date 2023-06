Xbox veut devenir leader du marché en 2030, Bethesda traité différemment d’Activision… Les mails de Microsoft révélés

Ces mails permettent de mettre en lumière la stratégie de Microsoft pour tirer son épingle du jeu dans ce marché très compliqué qu’est le jeu vidéo, avec tout d’abord un document datant de juin 2022 qui fait état des prévisions de revenus générés par la branche Xbox d’ici 2030. Satya Nadella, PDG de Microsoft, espère ainsi que d’ici cette date, Xbox soit le leader du marché, ce qui nécessiterait de doubler les revenus actuels de l’entreprise pour y arriver, soit dépasser les 30 milliards de dollars de recettes.

Un objectif ambitieux, qui va de pair avec la stratégie de rachats agressive de Microsoft, qui cherche à se renforcer. Mais le rachat d’Activision-Blizzard seul ne suffirait pas pour cet objectif, ce qui veut dire que Microsoft chercherait à racheter d’autres acteurs pour parvenir à ce résultat. Ces documents montrent également qu’en 2022, Xbox aurait généré plus d’argent que Nintendo, ce qui est sans doute pris en compte par la FTC dans son argumentaire.

Le mail qui fera probablement le plus parler et qui fera les gros titres de la presse, c’est celui de Matt Booty (directeur des Xbox Game Studios), envoyé à Tim Stuart (CFO de Xbox) en 2019. Il est très important puisqu’il montre une facette de Xbox qui est plus compétitive envers son concurrent principal, en recherchant davantage le monopole.

Ah…

Xbox's Matt Booty in 2019: "we (Microsoft) are in a very unique position to be able to go spend Sony out of business"

Said it might seem worth it 10 years hence to have lost $2-3B to stop Sony, others from becoming Disney of games

MS/Booty now say that was old strategy https://t.co/eobfXOUrvX pic.twitter.com/b1eAZjcFZ3

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 26, 2023