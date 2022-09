Accueil » Actualités » Call of Duty : Jim Ryan (PlayStation) juge l’offre de Microsoft inadéquate et répond à Phil Spencer

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’a pas fini de faire parler de lui. Ces derniers temps, on peut voir les divers organismes de régulations renforcer leurs enquêtes autour du rachat, ce qui semble être normal pour un deal d’un telle ampleur. Et tandis que Microsoft fait des pieds et des mains pour montrer patte blanche, en déclarant que son ambition n’est pas de retirer les licences d’Activision-Blizzard à ses concurrents, Sony semble aussi tout faire pour que l’accord ne passe si facilement, surtout en utilisant Call of Duty comme levier.

Le torchon brûle entre Jim Ryan et Phil Spencer

On le sait, le principal enjeu autour de ce rachat, c’est Call of Duty et sa diffusion. Phil Spencer et ses équipes ont multiplié les déclarations indiquant que non, Call of Duty n’allait pas devenir une exclusivité Xbox, étant donné qu’ils n’auraient rien à gagner à ce propos.

Phil Spencer a même indiqué avoir écrit à Jim Ryan, son homologue chez PlayStation, afin de le rassurer sur le sujet et lui garantir que Call of Duty allait rester sur PlayStation, même au delà du deal actuel antre PlayStation et Activision.

C’est maintenant au tour de Jim Ryan de prendre la parole sur le jeu via GamesIndustry.biz, et il est visiblement tout chafouin (et bien malin). Il indique qu’il n’avait initialement pas prévu de répondre publiquement à tout cela, mais étant donné que Spencer l’a fait, il ne voyait pas de raisons de ne pas le faire lui aussi.

Call of Duty encore sur PlayStation, mais pour combien de temps ?

Il indique que l’offre de Microsoft à propos de Call of Duty était « inadéquate à de nombreux niveaux » :

« Je n’avais pas l’intention de commenter ce que je pensais être une discussion d’affaires privée, mais je ressens le besoin de remettre les pendules à l’heure parce que Phil Spencer l’a présenté au public. Microsoft n’a proposé que Call of Duty reste sur PlayStation que trois ans après la fin de l’accord actuel entre Activision et Sony. Après près de 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était inadéquate à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l’impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir que les joueurs PlayStation continuent de bénéficier de la meilleure qualité d’expérience pour Call of Duty, et la proposition de Microsoft sape ce principe. »

L’offre initiale de Phil Spencer était donc bien de garder Call of Duty sur PlayStation pendant un temps limité, sans doute pour négocier plus sévèrement après ces trois ans. Et si Jim Ryan déclare tout cela aujourd’hui, ce n’est pas pour rien.

Avec cette déclaration, il entend certainement faire pression sur Microsoft, qui est étudié à la loupe par les régulateurs du marché, surtout sur la question Call of Duty. On ira peut-être pas jusqu’à dire que Ryan souhaite faire capoter le deal (quoique), mais ce genre de déclarations oblige quelque peu Microsoft à montrer une nouvelle fois qu’il ne compte pas priver PlayStation de la licence, et donc à offrir une meilleure proposition à PlayStation pour lui assurer cela (histoire que les régulateurs prennent moins peur).

C’est donc une sacrée bataille qui se déroule en coulisses, et qui pourrait encore faire couler beaucoup d’encre.