Redfall

Redfall est un FPS coopératif à 4 joueurs dans un monde ouvert ou plus précisément une ville ouverte qui porte le même nom que le jeu. Cette dernière est assiégée par des vampires qui ont occulté le soleil pour devenir maître des lieux. Issu d'expériences scientifiques ayant mal tourné, ces derniers posséderont différents pouvoirs et il faudra utiliser ceux des protagonistes à bon escient afin de riposter efficacement. Jacob Boyer, Remi de la Rosa, Layla Ellison et Devinder Crousley sont les personnages jouables du titre et ont chacun un style de jeu et des capacités différents.