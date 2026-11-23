Où trouver l’easter egg Silent Hill du Marbelle Hotel dans GTA 6 ?

Pour trouver ce clin d’œil et décrocher le trophée Bronze « La vérité est ailleurs » dans GTA 6 très facilement sans passer par la quête de l’OVNI, vous devez vous rendre au pied du Marbelle Hotel, en plein cœur de Vice City. Cet établissement n’a l’air de rien, d’autant plus que son entrée principale est fermée à clé, mais il est bien possible d’y accéder. Pour cela, faites le tour de l’établissement pour y trouver une porte dérobée à l’arrière. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un coffre derrière le bureau qui demande un code à trouver.

Montez les escaliers jusqu’au dernier étage pour y trouver des notes au sol ainsi que des mannequins particulièrement flippants, ainsi qu’un bout de tuyau qui vous servira d’arme. Puis, dirigez-vous vers le toit via la seule porte disponible. Dans le sas, un événement surnaturel va arriver, que l’on vous laisse découvrir.

Quel est le code du coffre du Marbelle Hotel dans GTA 6 ?

Une fois sur le toit, vous verrez que la météo n’est plus la même et que Vice City est recouverte d’une épaisse couche de brouillard, rappelant évidemment celle de Silent Hill. Sortez votre lampe torche, puis inspectez le sol pour y trouver des notes étranges, qui contiennent notamment le code du coffre. Si vous n’arrivez pas à le trouver, voici le code du coffre du Marbelle Hotel dans GTA 6 :

955214

Que contient le coffre et comment débloquer le trophée La vérité est ailleurs ?

Allez ouvrir le coffre au rez-de-chaussée pour y trouver une montre de luxe « Crowex Ambassador » pour Lucia, ainsi qu’un peu plus de 300 dollars. Vous débloquerez dans le même temps le succès/trophée « La vérité est ailleurs ».

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.