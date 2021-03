It Takes Two est disponible et nous fait profiter de son trailer de lancement

Attendu comme l’un des premiers jeux de plateforme majeur de l’année 2021, It Takes Two s’est montré à de multiples reprises durant sa campagne de promotion, nous narguant de son gameplay asymétrique se renouvelant sans cesse, tout cela dans un univers rappelant étrangement les derniers films de l’univers Disney-Pixar. Si vous hésitez encore, sachez que nous vous avons proposé notre test ces derniers jours.

Alors que It Takes Two est sorti aujourd’hui 26 mars, Electronic Arts et son studio suédois Hazelight Studios nous proposent de découvrir une ultime fois dans un trailer virevoltant son histoire mettant en scène un couple battant de l’aile et qui doit tout faire pour s’entraider et dépasser les épreuves imposées par le loufoque Dr. Hakim.

Crêpage de chignon pour les poupées de chiffon

Le trailer nous montre notamment comment procéder pour utiliser le Pass Ami pour jouer à deux en ligne en ne payant qu’une seule copie. Car pour rappel, le jeu se joue exclusivement à deux joueurs et ne nécessite qu’une seule copie pour pouvoir être parcouru en coopération locale ou en ligne via ce fameux Pass Ami.

Pour rappel, It Takes Two est sorti aujourd’hui sur PC via Steam et Origin, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez aussi découvrir notre guide complet regroupant solution complète et astuces diverses.