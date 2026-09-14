Où se trouve la machine à bisou dans Marvel’s Wolverine ?

Pour ce trophée… particulier de Marvel’s Wolverine, rendez-vous au sein du chapitre « Énerve-toi », dans la zone Japon. À un moment, vous entrerez dans un bar et Logan parlera japonais avec des clients. Vous descendrez ensuite dans la cave avec Jean, et elle vous attendra devant une porte à ouvrir, sur la gauche. Allez plutôt à droite et suivez une traînée bleue menant à une bouteille de whisky dans les toilettes.

Observez le masque sur le mur, et interagissez avec. Un masque géant sur rail va alors venir vous faire un « bisou », puis se mette à reculer. Voilà, vous avez obtenu le trophée 🏆 Baiser de Poséidon, ainsi qu’un accès à la bouteille de whisky du chapitre.

Retrouvez dans notre guide complet de Marvel’s Wolverine d’autres astuces et soluces ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.