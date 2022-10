Accueil » Actualités » How to Say Goodbye : Le puzzle game narratif sortira le 3 novembre sur PC, Nintendo Switch, iOS et Android

Annoncé fin 2021, How to Say Goobye va bien sortir comme prévu cette année. Selon le trailer diffusé hier, le puzzle game narratif de Florian Veltman (Monument Valley 2, Lieve Oma), Baptiste Portefaix (Oniri Islands) et ARTE France (Inua – A Story in Ice and Time, Unmaze…) sera disponible le 3 novembre prochain au prix de 12,99€ sur PC via Steam et Nintendo Switch et contre la somme de 4,99€ sur iOS et Android.

Un titre poétique et touchant parlant du deuil

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parlé de ce titre, celui-ci a pour objectif d’aborder le sujet du deuil de façon poétique et touchante « en s’inspirant des codes visuels de la littérature jeunesse » (Tomi Ungerer, Tove Jansson, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Sendak…). On y suivra l’histoire d’un personnage qui vient de mourir et qui doit apprendre à accepter son sort en voyageant dans un monde inconnu peuplé d’esprits et de fantômes plus ou moins bienveillants.

D’après Florian Veltman, « expérience universelle mais propre à chaque individu, le deuil suscite des émotions fortes. Or, dans la plupart des jeux vidéo, il se réduit à un acte violent : la mort sert de métaphore pour indiquer au joueur de façon extrêmement binaire qu’il perd ou qu’il gagne, qu’il existe ou n’existe plus. Nous avons souhaité aborder le sujet de façon plus subtile et positive, avec délicatesse. »

Rendez-vous d’ici trois petites semaines pour découvrir How to Say Goodbye sur PC, Switch et mobiles. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette production, une démo est accessible sur Steam.