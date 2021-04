Unmaze

Unmaze est un jeu narratif conçu pour smartphones et tablettes. On y incarne Ariane qui doit guider Astérion et Thésée hors d'un labyrinthe. Problème, on ne peut aider qu'un personnage à la fois et faire avancer l'un perd l'autre. Et la personne que l'on suit dépend de la luminosité ambiante. On peut aider Astérion si l'on joue dans la pénombre et Thésée si l'endroit est éclairé. L'importance accordée à chaque personnage aura un impact tout comme les choix lors des dialogues. Existe-il une solution pour parvenir à aider les deux ?