How to Say Goodbye

How to Say Goodbye est un puzzle game narratif développé par Florian Veltman, Baptiste Portefaix et ARTE France et édité par ARTE France. Souhaitant traiter du sujet du deuil avec bienveillance et subtilité, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de suivre l'histoire d'un personnage transformé en fantôme. Perdu dans un univers inconnu, peuplé d’esprits désorientés et illustré à la manière des grands classiques de la littérature jeunesse, celui-ci devra apprendre à déplacer intelligemment des éléments du décor afin d'aider différents personnages à s'échapper de cette réalité parallèle avec leurs amis prisonniers d'un mystérieux sorcier.