Inua – A Story in Ice and Time

Inua - A Story in Ice and Time est un puzzle-game narratif qui nous raconte l'histoire de personnages à travers différentes époques d'un même lieu. Le jeu se base sur une véritable expédition qui s'est déroulée en Antarctique au XIXe siècle. On y suivra l’histoire de Nanurluk, l’ours polaire géante qui cherchera à retrouver ses petits. Il faudra alors résoudre des puzzles en jouant avec le temps.