Horizon Forbidden West nous parle de ses fonctionnalités d’accessibilité

On entend presque parler de Horizon Forbidden West tous les jours ces derniers temps, et Guerrilla Games semble vouloir nous présenter tout ce que cette suite aura à nous offrir afin de maximiser les précommandes. Après avoir mis en avant la version PS4 Fat du jeu, le studio s’attaque aujourd’hui au gros sujet qui est celui de l’accessibilité, et nous présente les options liées à cela pour ce second épisode de la série.

Un épisode encore plus accueillant

Depuis quelques années, les options d’accessibilité ont enfin fait un grand bond en avant dans le jeu vidéo, avec notamment des exemples remarquables comme Forza Horizon 5 ou encore Marvel’s Gardians of the Galaxy, qui montrent le bon exemple à suivre afin de permettre à plus de monde de pouvoir apprécier l’expérience.

Aujourd’hui, Horizon Forbidden West présente ses propres options d’accessibilité via un billet du PlayStation Blog. On apprend par exemple que le jeu aura droit à 5 niveaux de difficulté, avec des niveaux de dégâts qui pourront être modulés à l’envie.

Le jeu met aussi en place un système de Copilote, qui nécessite une deuxième manette aux commandes inversées afin d’aider les non-voyants. La sensibilité des joysticks pourra aussi être réglée, le ralenti de la jauge Concentration pourra être automatisé tout comme le sprint, et les façades que l’on peut escalader pourront être mises en surbrillance.

Les sous-titres pourront avoir des tailles différentes, tandis que le son, que ce soit pour l’environnement, les machines, les combats et bien d’autres choses, pourra être ajusté afin de gêner les personnes sensibles à ce genre de bruit.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Vous pourrez retrouver notre test du jeu ainsi que de nombreux guides très prochainement sur le site.