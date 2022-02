Horizon Forbidden West dévoile enfin sa version PS4 Fat dans un extrait vidéo

Quelques jours avant sa sortie, Horizon Forbidden West se dévoile de plus en plus et histoire de rassurer celles et ceux qui jouent encore sur PS4, Guerrilla Games avait publié un extrait de gameplay pour le jeu qui tournait sur l’ancienne génération. Le hic dans tout cela, c’est que cet extrait mettait en avant uniquement la version PS4 Pro du jeu, et avec l’antécédant Cyberpunk 2077, beaucoup de monde se demandait comment le jeu allait tourner sur PS4. Le studio a donc décidé de ne rien cacher, et nous montre sa version PS4 Fat.

Aloy se balade sur PS4

Ce court extrait de gameplay nous montre donc Aloy marcher vers le soleil couchant, afin d’avoir une idée de la densité de la flore aux alentours ainsi que pour nous laisser voir les jolis effets de lumière du jeu.

Evidemment, le tout est limité à 30 fps et on pourra sans doute pester un peu sur le fait qu’aucun combat pouvant mettre à mal le framerate n’ait été montré ici, mais le studio tient avant tout à rassurer en nous prouvant que le titre sera parfaitement jouable sur les PS4 de première génération. Pour s’en assurer, il faudra attendre les tests, dont le notre, qui tomberont d’ici quelques jours.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont disponibles.