Horizon 3 n’arrivera sans doute pas avant un bout de temps, Guerrilla Games étant focalisé sur Horizon Hunters Gathering

Aloy va prendre son temps

Guerrilla Games a beau être un grand studio, développer plusieurs projets en parallèle n’est pas aisé. En voyant qu’il était en charge Horizon Hunters Gathering, on pouvait alors légitimement se demander ce que cela signifiait pour Horizon 3. Le studio n’a pas encore donné de nouvelles à ce sujet, mais si l’on en croit les informations du journaliste Jason Schreier, une grande majorité de Guerrilla Games travaillerait sur ce spin-off plutôt que sur le vrai nouvel épisode. Lorsqu’un internaute demande au journaliste de Bloomberg si cela signifie que Horizon 3 ne sortira pas avant un moment, il répond par l’affirmative.

Ce qui semble être un pari particulièrement dangereux pour Horizon Hunters Gathering, surtout dans la mesure où un autre jeu multijoueur Horizon est déjà en développement du côté de NCSoft avec son MMO Horizon: Steel Frontiers (même si certes, ce dernier ne sortira pas sur PS5). L’avenir nous dira si Sony a eu raison de confier ce projet à Guerrilla Games plutôt que de le laisser concentrer ses forces sur le prochain opus de la saga.