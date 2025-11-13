Suite à l’annonce du MMO Horizon, Guerrilla Games prévient que d’autres jeux Horizon sont prévus au sein du studio
Rédigé par Jordan
Pour les besoins de son MMO Horizon, Guerrilla Games est allé s’entourer de NCSoft, spécialiste en la matière, qui gère principalement ce projet destiné à un public présent sur PC et mobiles, soit le continent asiatique. Le fait de voir ce jeu ne pas être disponible sur PS5 aura tout de même étonné, et les internautes n’ont pas manqué de le faire remarquer à Guerrilla Games. Le studio a alors pris la parole pour montrer que si ce jeu Horizon n’est pas disponible sur la console de Sony, ce n’est que partie remise pour d’autres jeux.
Un autre jeu multijoueur arrive
Guerrilla l’a dit à plusieurs reprises, sa seule priorité du moment, c’est bien la saga Horizon. Par conséquent, le studio a voulu réaffirmer le fait qu’il travaillait bien sur plusieurs jeux Horizon à la fois, et si Horizon: Steel Frontiers n’est pas fait pour vous, alors pas de panique, vous retrouverez bien la licence au cœur d’autres projets :
« Nous avons adoré collaborer avec NCSoft et nous sommes impatients de pouvoir traquer des machines ensemble dans le monde d’Horizon. Chez Guerrilla, nous travaillons d’arrache-pied pour vous proposer d’autres façons de le faire. Plus d’infos prochainement. »
Et dans ces futurs projets Horizon, il y aura évidemment la conclusion de la trilogie autour d’Aloy, mais aussi un jeu multijoueur. Le journaliste Jason Schreier affirme même que c’est ce projet qui sera révélé prochainement par Guerrilla Games :
« Pour dissiper toute confusion, le MMO Horizon de NCSoft, récemment annoncé, est différent du jeu multijoueur Horizon en développement chez Guerrilla Games. Ce dernier est le prochain grand projet de Guerrilla. »
Allez savoir s’il y aura de la place sur le marché pour deux jeux Horizon orienté multijoueur, mais c’est peut-être aussi pour cela que le MMO n’est pas sur PS5, afin de ne pas empiéter sur le terrain de ce prochain projet.
Just to clear up some confusion I've seen, the newly announced NCSoft Horizon MMO is different from the multiplayer Horizon game that's in development at Guerrilla Games. That one is Guerrilla's next big project
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-11-13T13:59:15.100Z
