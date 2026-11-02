Homme en noir Phantom Blade Zero : comment terminer la quête des piliers Long ?

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Lors de votre exploration de la Forêt rouge de Phantom Blade Zero, vous allez voir apparaître un pilier … En interagissant avec l’une de ces grandes statues de dragon, vous allez déclencher une cinématique d’histoire, mais surtout un combat. C’est là qu’intervient l’énigmatique homme en noir dans Phantom Blade Zero. Dans ce guide, on vous délivre toutes les astuces pour venir à bout de ce terrible adversaire. 

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Source : ActuGaming

Comment venir à bout de l’Homme en noir dans Phantom Blade Zero ?

L’Homme en noir (L’éveil de la lignée) est un adversaire sans pareil dans Phantom Blade Zero : il est rapide, parfois invulnérable, et ne laisse aucun temps de répit. Or, cet adversaire n’est pas insurmontable ; bien au contraire.

L’Homme en noir est une sorte de maître d’armes qui fera l’état des lieux de vos compétences en combat à la fin de chaque moment important dans l’histoire de Phantom Blade Zero. Ainsi, il est là pour vous donner des enseignements à la dure.

Première rencontre avec l’Homme en noir

Lors de la première rencontre, l’exercice est simple (uniquement sur le papier) : éviter les attaques rouges et parer les attaques bleues. Le but ici est de vous faire comprendre la différence entre ces deux types d’attaques.

Par conséquent, il est inutile de “bourrer” le boss et concentrez-vous uniquement sur l’assimilation de ses attaques. Pour éviter qu’il ne vous attrape par le col pour vous asséner une salve de coups de poings, on vous conseille de garder de la distance avec ce dernier. Plus vous conserverez une distance adéquate, plus vous aurez de chances de ne pas déclencher cette attaque difficilement prévisible.

Pour vous imager ce combat, gardez simplement ça en mémoire : vous êtes entré dans un stage d’observation et vous ne devez pas agir, mais réagir à ce que l’Homme en noir vous impose.

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Source : ActuGaming

C’est pour cette raison que l’Homme en noir n’est pas le genre d’adversaire sur lequel matraquer vos touches d’attaque (il esquive la grande majorité de vos attaques en plus). Vous devez observer ses mouvements, puis parer/esquiver ses attaques bleues/rouges au moment opportun pour lui infliger des dégâts lorsque ce dernier est étourdi par la brisure de sa garde.

Seconde rencontre avec l’Homme en noir

Pour cette deuxième rencontre dans Phantom Blade Zero, l’Homme en noir conservera ses différents patterns de la première rencontre. Or, il ajoutera de nouveaux coups : ceux entourés d’une brume. Il s’agit là d’attaques qui épuisent considérablement votre barre d’endurance.

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Source : ActuGaming

Ainsi, le jeu vous conseille de changer d’armes pour regagner instantanément votre endurance si vous tombez à court d’endurance. C’est une mécanique de combat très intéressante, car vous pouvez retomber sur vos pattes à tout moment grâce à ce changement d’armes. Néanmoins, vous ne pouvez pas le faire sans arrêt : il y a un temps de récupération pour le changement d’armes, mais aussi pour le regain d’endurance en cas de changement d’armes. Vous devez donc patienter suffisamment pour que l’endurance soit rendue lorsque vous changez d’armes.

Concrètement, le combat ne change pas beaucoup, si ce n’est de penser à esquiver lorsque l’Homme en noir se prépare à vous asséner un coup de brume noire.

Troisième rencontre avec l’Homme en noir

Au Lac Meigu, vous pourrez affronter l’Homme en noir pour la troisième fois. Ici, le but est simple : attaquer sans relâche votre adversaire. Maintenant que vous avez tous ses patterns en tête, il vous suffira d’utiliser astucieusement vos compétences d’armes. On vous conseille alors d’utiliser vos compétences d’armes quand sa barre de garde est rétablie.

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Source : ActuGaming

Pourquoi ? Parce qu’une compétence d’armes est imparable pour l’Homme en noir. De ce fait, vous serez en mesure de lui briser sa garde beaucoup plus rapidement qu’en parant ses attaques.

Quatrième rencontre avec l’Homme en noir

Vous devez désormais être habitué aux combats contre cet adversaire. Ainsi, cette partie sera simplement utile pour vous expliquer comment rejoindre le quatrième pilier.

Pour faire simple, vous devez suivre la quête « Les secrets du Cœur du lac ». Par conséquent, vous devez éliminer les épouvantails qui seront indiqués sur votre carte, puis effectuer la quête du « Manoir rouge » pour être en mesure d’obtenir le dernier masque nécessaire pour ouvrir les ruines interdites du Lac Meigu. En suivant scrupuleusement ces deux quêtes, notamment la seconde, vous serez alors en mesure de rejoindre facilement ce quatrième pilier pour compléter cette quête secondaire qui garde une grande importance pour l’histoire de Phantom Blade Zero.

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Source : ActuGaming

Cinquième rencontre avec l’Homme en noir

Pour trouver le dernier pilier, vous devez rejoindre la cloche « Couloir couvert » puis progresser dans le couloir le plus à droite pour tomber sur un précipice. Le but étant de ne pas rejoindre le centre de l’infrastructure et de suivre le couloir qui est le plus à droite de la zone. De fil en aiguille, puis en utilisant votre grappin, vous serez en mesure de rejoindre ce dernier pilier de Phantom Blade Zero.

Pour la dernière rencontre, vous aurez le droit à une cinématique d’histoire permettant de déterminer qui est ce mystérieux maître d’armes, mais surtout un combat beaucoup plus corsé que les autres. L’homme en noir ne va plus se retenir et utiliser l’intégralité de ses compétences pour remporter le combat. En cas de réussite, vous pourrez remporter le Masque du bastion de Mo qui vous permettra d’enfin forger l’âme de Sanguine, l’épée signature de Soul dans Phantom Blade Zero.

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Source : ActuGaming

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la quête « L’éveil de la lignée » de Phantom Blade Zero. Cette quête est essentielle pour obtenir la fin parfaite du jeu, ainsi, on vous invite fortement à relever chaque défi pour profiter d’une fin en apothéose.

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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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