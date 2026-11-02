Une vidéo de ce qui pourrait être Persona 1 Remake est apparue en ligne et laisse planer le doute

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On commence à croire qu’Atlus serait prêt à proposer un remake de Persona 5 avant même de sortir Persona 6 à cette allure, même si ce nouvel épisode pourrait donner de vraies nouvelles dès 2027. En attendant, le studio enchaîne les remakes avec un Persona 4 Revival qui sortira dans quelques mois… pour ensuite enchaîner sur un remake du premier Persona ? La question se pose depuis un moment, avec Atlus qui avait laissé sous-entendre que sortir des nouvelles versions pour Persona 1 & 2 était envisageable. Eh bien ça l’est encore plus depuis qu’une vidéo de gameplay d’un soi-disant Persona 1 Remake est apparue sur les réseaux sociaux.

Persona 1 // Source : Atlus

Un remake dans la lignée des deux précédents ?

Cette vidéo du supposé remake du premier Persona (récupérée par Gematsu) nous laisse entrevoir une version du JRPG proche de celles des remakes de Persona 3 et Persona 4, avec un système de combat similaire et un résultat visuel qui se rapproche grandement de ces jeux, si ce n’est que des illustrations sont ici utilisées pour illustrer des phases de dialogues.

Le tout a l’air tout à fait crédible, avec des animations qui ne semblent pas être générées par IA, même si cet argument a de plus en plus de mal à tenir étant donné que de plus en plus de studios utilisent l’IA générative pour concevoir des brouillons durant le développement. Seul hic, le protagoniste de Persona 2 apparaît ici, ce qui semble forcément un peu étrange, à moins qu’il ne s’agisse d’un placeholder et qu’un remake du deuxième épisode soit aussi en préparation à côté.

Pour l’instant, il est impossible de vérifier la véracité de cette fuite, c’est pourquoi il vaut mieux inviter à la prudence. Étant donné qu’Atlus a disséminé beaucoup d’indices à propos de remakes pour ces deux premiers épisodes, on ne serait pas surprise de voir que ces projets sont bien réels, mais mieux vaut attendre une confirmation en bonne et due forme de la part du studio.

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Jaquette de Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Date de sortie : 18/02/2027

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