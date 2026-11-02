Une vidéo de ce qui pourrait être Persona 1 Remake est apparue en ligne et laisse planer le doute

Un remake dans la lignée des deux précédents ?

Cette vidéo du supposé remake du premier Persona (récupérée par Gematsu) nous laisse entrevoir une version du JRPG proche de celles des remakes de Persona 3 et Persona 4, avec un système de combat similaire et un résultat visuel qui se rapproche grandement de ces jeux, si ce n’est que des illustrations sont ici utilisées pour illustrer des phases de dialogues.

Le tout a l’air tout à fait crédible, avec des animations qui ne semblent pas être générées par IA, même si cet argument a de plus en plus de mal à tenir étant donné que de plus en plus de studios utilisent l’IA générative pour concevoir des brouillons durant le développement. Seul hic, le protagoniste de Persona 2 apparaît ici, ce qui semble forcément un peu étrange, à moins qu’il ne s’agisse d’un placeholder et qu’un remake du deuxième épisode soit aussi en préparation à côté.

Pour l’instant, il est impossible de vérifier la véracité de cette fuite, c’est pourquoi il vaut mieux inviter à la prudence. Étant donné qu’Atlus a disséminé beaucoup d’indices à propos de remakes pour ces deux premiers épisodes, on ne serait pas surprise de voir que ces projets sont bien réels, mais mieux vaut attendre une confirmation en bonne et due forme de la part du studio.