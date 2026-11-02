Les trois terriers du lièvre rusé Phantom Blade Zero : où trouver toutes les planques de Zhang ?

Les trois terriers du lièvre rusé dans Phantom Blade Zero

Afin de faciliter la complétion de la quête « Les trois terriers du lièvre rusé » de Phantom Blade Zero, vous pouvez retrouver ci-dessous l’emplacement de toutes les caches de Zhang aux mains agiles. Il se cache dans quatre régions différentes : la Forêt rouge, le Village du Lu, Panghzen, le Lac Meigu et le Domaine illusoire de Pangzhen.

Sa première boutique se trouve à la sortie du Camp des voleurs de la Forêt rouge. Suivez la flèche rouge ci-dessous pour tomber sur sa planque.

Source : ActuGaming

Sa seconde boutique se trouve au Village de Lu, dans la seconde partie de la zone. Pour accéder à la boutique de Lu, rendez-vous d’abord dans la deuxième zone du village en partant vers l’ouest, en direction de la grande maison où loge une marionnette en pleurs. Traversez ensuite le champ asséché et rejoignez la rivière : la boutique se trouve juste là.



Sa troisième boutique se trouve dans la seconde partie de Pangzhen Dès que vous aurez déverrouillé la cloche « Arche de la ruelle arrière », partez simplement vers la droite : vous tomberez directement sur la planque de Zhang.



Sa quatrième boutique se trouve au Lac Meigu Rendez-vous sur le quai ouest du lac de Meigu pour croiser Zhang, qui se tient tout au fond à gauche de la zone.



Sa cinquième boutique se trouve dans le Domaine illusoire Depuis la cloche « L’arrière-mont », poursuivez votre route vers l’est jusqu’à apercevoir un grand escalier. Empruntez-le pour arriver directement au repaire de Zhang.



Quelle est la récompense de la quête des trois terriers du lièvre rusé dans Phantom Blade Zero ?

Cette quête de Phantom Blade Zero a beau être de longue haleine, cela ne veut pas pour autant dire qu’elle est riche en récompenses. En effet, cette quête ne vous permet que de mettre la main sur une ressource de forge de l’âme de lame spectrale. Il sera alors question de forger l’âme du Feu de l’aurore. Il s’agit du fusil doré que vous obtenez à force de progresser dans le jeu.

Source : ActuGaming

Et c’est globalement tout ce que peut proposer la quête. Bien évidemment, vous recevrez à chaque fois une liste de ressources à collecter pour obtenir d’autres récompenses, mais la quête des trois terriers du lièvre rusé (qui sont finalement au nombre de cinq) ne sera pas réellement généreuse.