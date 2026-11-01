Le gacha Silver Palace débarquera lui aussi en décembre pour nous faire enquêter dans sa métropole industrielle

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Après plusieurs phases de beta fermée, le studio singapourien Elementa vient d’annoncer la date de lancement officiel pour son action-RPG gacha en monde ouvert à venir, Silver Palace. Et alors que l’on avait appris quelques heures plus tôt la date de lancement de P’tite Planète, le nouveau jeu signé HoYoverse, Silver Palace viendra lui aussi piquer une tête en décembre, histoire de concurrencer votre temps en cette fin d’année.

Silver Palace
Keyart de lancement - Silver Palace // Source : ActuGaming

L’enquête démarre le 14 décembre

Le trailer nous présente le personnage de Gratia et donne déjà le ton de cette nouvelle aventure. Il nous confie par la même occasion la date de sortie de Silver Palace : le RPG d’action en monde ouvert développé sous Unreal Engine 5 sera disponible le 14 décembre 2026 sur Android, iOS, PS5 et PC (via Epic Games Store). 

Si vous êtes passé à côté du jeu jusqu’à présent, notez qu’il s’agira en réalité d’une vaste enquête. Vous incarnerez un ou une détective et devrez à la fois explorer et mener des combats dynamiques dans une métropole industrielle d’inspiration victorienne, Argentia, dont la prospérité s’est faite par l’exploitation d’une ressource précieuse, l’argentium. Un autre mode de jeu de type survival-horror est aussi en préparation intitulé House of Greed.

Notez que vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire sur le site officiel du jeu pour participer aux récompenses de lancement offant entre autre un personnage 4* si suffisamment de monde joue le jeu.

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Jaquette de Silver Palace
Silver Palace
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Date de sortie : 14/12/2026

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