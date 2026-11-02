Zhang aux mains agiles Phantom Blade Zero : devriez-vous l’aider ou non ?

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Lors de votre pérégrination dans la Forêt rouge de Phantom Blade Zero, vous allez faire la rencontre fortuite de Zhang aux mains agiles, un soi-disant voleur talentueux qui cache une richesse sans pareille. Après un brin de discussions avec lui, vous aurez le choix de l’aider ou non. Pour vous aider dans votre choix, on a décidé de composer ce guide pour vous aiguiller dans votre décision.

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Source : ActuGaming

Aider ou non Zhang aux mains agiles dans Phantom Blade Zero ou non ?

On ne va pas passer par quatre chemins et vous donner la réponse à cette question de Phantom Blade Zero tout de suite : oui. Zhang aux mains agiles est un PNJ vendeur, ainsi, il a toute son importance pour votre pérégrination.

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Source : ActuGaming

Par conséquent, il vous suffira de faire s’abaisser sa cage en continuant le chemin du bord de la falaise, puis de prendre le premier chemin qui se trouvera sur la droite pour rejoindre au bout du compte la hauteur sur laquelle se trouve le mécanisme de ladite cage.

En ouvrant la cage de ce dernier, vous aurez alors accès à une quête, mais surtout à un nouveau PNJ qui s’avère assez utile.

Comment Zhang aux mains agiles est utiles dans Phantom Blade Zero ?

Une fois que vous aurez libéré Zhang aux mains agiles, vous pourrez le retrouver à la sortie du Camp des voleurs de la Forêt rouge, mais aussi à quatre autres emplacements dans le monde de Phantom Blade Zero.

Ce dernier est utile pour acheter des ressources pour la Forge et des accessoires, mais aussi vendre certains objets comme vos rebus de matériaux ou les talismans. D’ailleurs, il vous récompensera avec des armes dès que vous remplissez l’une de ses requêtes de la main agile.

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Source : ActuGaming

Le but est simple : fouiller une zone complète pour y trouver des trésors cachés. Lesdits trésors sont de couleurs vertes, donc relativement identifiables comparés aux autres objets à collecter du jeu.

Où trouver Zhang aux mains agiles dans Phantom Blade Zero ?

Comme on a pu vous le dire juste avant, Zhang aux mains agiles se cachent dans les différentes régions du jeu. Ainsi, on vous donne la position de toutes ses boutiques pour que vous puissiez progresser dans la quête “Les trois terriers du lièvre rusé”.

  • Une première boutique se trouve à la sortie du Camp des voleurs de la Forêt rouge.
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Source : ActuGaming
  • Une seconde boutique se trouve au Village de Lu, dans la seconde partie de la zone.
    • Pour trouver la boutique de Lu, vous devez progresser jusqu’à la seconde zone du village que vous pouvez rejoindre en progressant vers l’ouest, vers la grande habitation avec la marionnette qui pleure. Il vous suffira ensuite de traverser le champ asséché, puis de rejoindre la rivière pour trouver sa boutique.
  • Une troisième boutique se trouve dans la seconde partie de Pangzhen
    • Une fois la cloche Arche de la ruelle arrière débloquée, il vous suffira d’aller vers la droite pour naturellement tomber sur la planque de Zhang.
  • Une quatrième boutique se trouve au Lac Meigu
    • Rendez-vous au quai ouest du lac de Meigu pour être en mesure de tomber sur Zhang au fond à gauche de la zone.
  • Une cinquième boutique se trouve dans le Domaine illusoire
    • Une fois que vous aurez atteint la cloche « L’arrière-mont », il vous suffira de continuer le chemin vers l’est pour tomber sur un grand escalier. En le montant, vous tomberez naturellement sur le repaire de Zhang.
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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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