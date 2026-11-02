Fin parfaite Phantom Blade Zero : comment obtenir la meilleure fin du jeu ?

Comment obtenir la fin parfaite dans Phantom Blade Zero ?

La fin parfaite de Phantom Blade Zero, donc celle qui apporte un courant d’espoir et de renouveau pour le peuple de Wulin demande quelques efforts. Il faut suivre une suite bien précise de quêtes qu’on vous détaille ci-dessous.

Source : ActuGaming

Terminer toute la quête en lien avec le Manoir rouge

Terminer toute la quête en lien avec l’Illusion du Héraut

Terminer toute la quête en lien avec Le secret du cœur du Lac Meigu

Terminer toutes les quêtes de Zhang aux mains agiles

Terminer toutes les épreuves de l’Homme en noir des piliers Loong

Pour vous décrire un peu les quêtes, vous devez suivre la quasi-totalité des quêtes violettes du jeu. Ainsi, les quêtes en lien avec Inanis et Harmonie, le Héraut et le Manoir rouge, et celles de Zhang puis de l’Homme en noir, sont essentielles pour parvenir à obtenir une fin digne de ce nom.

Une bonne fin demande des efforts. C’est pourquoi, ce n’est qu’en complétant tous ces objectifs que vous pourrez obtenir la meilleure fin possible dans Phantom Blade Zero. Si vous omettez une seule de ces étapes, sachez que vous ne serez pas en mesure d’obtenir la fin parfaite, mais uniquement une fin parmi les huit autre proposés par S-Game.

Source : ActuGaming

Comment obtenir la pire fin dans Phantom Blade Zero ?

Pour obtenir la pire fin de Phantom Blade Zero, sachez que c’est un réel jeu d’enfant : ignorez les recommandations d’Inanis.

Pour faire simple, en ne souhaitant pas aider Inanis et Harmonie, sachez que vous partez déjà très mal. Cette suite de quêtes est essentielle pour contre-carrer le plan de la Dame et du Héraut.

Ainsi, pour obtenir la pire fin du jeu, suivez simplement l’histoire principale puis complétez quelques quêtes secondaires si le cœur vous en dit. Vous pourrez alors profiter d’une fin catasclysmique.

Jolie mise en scène // Source : S-Game

Pour éviter d’avoir cette fin, on vous propose de faire une sauvegarde manuelle stratégique avant l’entrée dans le Domaine illusoire. C’est une étape de non-retour si vous n’avez pas complété des objectifs. Ensuite, si vous souhaitez voir la mauvaise fin, mais que vous souhaitez malgré tout visionner la bonne fin, c’est le meilleur conseil qu’on puisse vous donner : sauvegardez manuellement AVANT l’entrée vers le Domaine illusoire.